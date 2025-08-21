Statale 36. Incidente all’uscita del tunnel del Barro, paura per due giovani

Allertati i soccorsi nella serata di mercoledì

L’incidente non avrebbe avuto gravi conseguenze

CIVATE – Intervento dei soccorsi poco prima delle ore 23 di ieri, mercoledì 20 agosto, per un incidente avvenuto lungo la Statale 36, all’uscita del tunnel del Barro, in direzione Milano. Un’auto con a bordo due giovani sarebbe finita fuori strada per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Fortunatamente i due giovani, un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 23, non avrebbero avuto bisogno del ricovero in ospedale nonostante la macchina dei soccorsi sia stata allertata col codice di massima gravità (codice rosso), Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate e i Vigili del Fuoco.