L’incidente oggi, mercoledì, intorno alle 7.40

Scontro tra auto poco dopo l’uscita del tunnel del Barro

CIVATE – Incidente tra due auto intorno alle 7.30 di oggi, mercoledì 8 gennaio, sulla Statale 36 poco dopo l’uscita del tunnel del Barro in direzione Sud. Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi, si segnala un restringimento di carreggiata in corrispondenza delle auto incidentate con un conseguente rallentamento del traffico, perciò è necessario prestare attenzione.