Il cordoglio dei dirigenti e degli ex compagni di squadra del Laorca

La maglia del gruppo sportivo sarà portata al funerale di Stefano

LECCO – C’è anche lo sport nel passato di Stefano Buffoni, 35enne di Malgrate prematuramente scomparso per un male incurabile (l’articolo precedente): un impegno nel mondo del calcio come portiere nelle squadre del territorio, prima alla Polisportiva Due Ponti di Malgrate e poi proseguito al GSO Laorca, in terza categoria, prima che il gruppo sportivo si fondesse con quello di San Giovanni per dare vita al Lecco Alta.

Sono passati molti anni da allora, eppure il ricordo di quel ragazzo ha lasciato il segno nelle conoscenze di quel periodo: “Dopo la notizia della sua morte, abbiamo ricevuto le chiamate di tanti suoi ex compagni di squadra – spiega Giuseppe Meles, dirigente dell’allora GSO Laorca e oggi in Lecco Alta – un ragazzo d’oro, per questo motivo abbiamo voluto porgere pubblicamente il nostro cordoglio per la sua scomparsa”.

“Era un giovane sempre allegro e di compagnia, aveva subito legato con tutti – prosegue Meles – giocava in porta e, pur essendo il secondo portiere, aveva un grande rispetto per il suo ruolo. Era nel team che all’epoca aveva primo portiere Marco Adamoli, capitano Mauro Gerosa, con Roberto Mandola e Sergio Corniali tra gli ‘anziani’ della squadra e dirigente Marco Nessi. Tutti lo ricordano con grande affetto”.

“Porteremo la maglia del gruppo sportivo ai funerali – aggiunge Meles – per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio”.