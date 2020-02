TORRE DE BUSI/VALMADRERA – Due incidenti nella notte tra sabato e domenica, dopo le 5.

Il primo sinistro si è verificato a Torre De Busi, dove un’auto per motivi da chiarire si è ribaltata. Il secondo alle 5.40 è accaduto invece a Valmadrera in via Casnedi.

Sul posto i soccorsi, fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti.