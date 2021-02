Tragedia a Sala al Barro: è Mattia Valsecchi il giovane trovato morto lungo i binari

Mattia Valsecchi era scomparso da casa da alcuni giorni e i familiari avevano lanciato l’allarme ieri sera

Il ragazzo è stato trovato privo di vita lungo i binari della linea del Besanino

GALBIATE – E’ Mattia Valsecchi il giovane rinvenuto cadavere questo pomeriggio, sabato, lungo i binari a pochi passi di distanza dalla stazione di Sala al Barro. A dare l’allarme un macchinista del Besanino diretto da Lecco verso Milano che ha notato la presenza di una persona, risultata purtroppo già morta, lungo i binari.

Gli accertamenti svolti dalla Polfer hanno permesso di risalire in poco tempo all’identità del ragazzo, scomparso di casa da giorni. Ieri sera, venerdì, preoccupati per un silenzio troppo lungo, i familiari avevano diramato un appello di ricerca, condiviso anche dalla Prefettura di Lecco. Purtroppo però per il ragazzo, 25 anni, residente a Valmadrera, non c’è stato niente da fare.

In base alle prime ricostruzioni compiute dagli agenti della Polfer, presenti sul posto della tragedia insieme agli agenti della Polizia locale di Galbiate, Valsecchi sarebbe morto qualche ora prima, investito probabilmente da un treno che, complice il buio, non si sarebbe accorto della presenza di una persona lungo la linea ferroviaria.