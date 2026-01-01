Tragedia a Suello: muore un 37enne in un incidente con il parapendio

Inutile l’intervento dei soccorsi: sul posto automedica e ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente

SUELLO – L’anno 2026 si apre con una tragedia nel Lecchese. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1° gennaio, un uomo di 37 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto durante un volo con il parapendio.

Secondo le prime informazioni, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il 37enne avrebbe perso il controllo della vela precipitando al suolo. L’impatto si è rivelato fatale: l’uomo è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente l’automedica da Lecco e un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, con due mezzi del soccorso Saf (speleo alpino fluviale) dal Comando Provinciale e una autopompa dal distaccamento Volontario di Valmadrera.

Le autorità competenti stanno ora conducendo gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.