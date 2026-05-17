Tragedia nella notte a Valmadrera, morto motociclista di 28 anni

Il centauro avrebbe fatto tutto da solo. Fatale la caduta dopo la perdita del controllo del mezzo

La vittima è Samuele Nava, classe 1998 e residente nell’Erbese: il decesso constatato direttamente sul posto

VALMADRERA – Tragedia nella notte a Valmadrera, dove un giovane motociclista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via Como. Per la vittima, Samuele Nava, classe 1998 e residente nell’erbese, non c’è stato nulla da fare.

L’allarme è scattato pochi minuti prima dell’una. Secondo le informazioni disponibili, il 28enne sarebbe rimasto coinvolto in una caduta dalla moto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i volontari della Croce Rossa di Valmadrera e l’automedica. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto emerso, il mezzo sarebbe stato ritrovato a circa 300 metri dal punto in cui il giovane è caduto sull’asfalto.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per Samuele Nava il decesso sarebbe stato constatato direttamente sul posto.