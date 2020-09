L’allarme poco prima delle 12

Sul posto Soccorso Alpino ed elisoccorso

VALMADRERA – Tragico incidente in montagna nella tarda mattinata di oggi, giovedì 3 settembre. Un escursionista, di cui non si conoscono le generalità, ha perso la vita in Moregallo.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso da Bergamo insieme ai tecnici del Soccorso Alpino. Da chiarire le circostanze del decesso.

Maggiori informazioni non appena possibile