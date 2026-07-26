Tragico incidente in moto a Bellagio, morto un 66enne di Oliveto Lario

A perdere la vita Maurizio Moizzi che viveva nella frazione di Limonta

Vani i tentativi di salvargli la vita, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

OLIVETO LARIO – Tragico incidente in moto nel pomeriggio di ieri, sabato 25 luglio, in via Paolo Carcano a Bellagio. A perdere la vita è stato Maurizio Moizzi, 66 anni di Oliveto Lario. L’allarme è scattato intorno alle ore 18, quando l’uomo ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava finendo a terra.

Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e l’elisoccorso che si è alzato in volo da Como. I sanitari hanno messo in atto le manovre per rianimarlo ma, purtroppo, tutti gli sforzi si sono rivelati vani e non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Maurizio Moizzi era conosciuto in paese e in queste ore è grande il cordoglio nella frazione di Limonta dove viveva.