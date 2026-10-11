Tragico incidente sul monte Cornizzolo, morto un uomo di 58 anni

L’allarme nel tardo pomeriggio di sabato, subito sono scattate le ricerche

Il cercatore di funghi sarebbe rimasto vittima di un malore. Il corpo senza vita ritrovato in nottata

EUPILIO (CO) – Tragedia sul Monte Cornizzolo nella giornata di ieri, sabato 10 ottobre. Un cercatore di funghi è stato ritrovato senza vita nella tarda serata dai tecnici del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana stazione Triangolo Lariano. Le ricerche erano scattate nel tardo pomeriggio per il mancato rientro dell’uomo, un 58enne di nazionalità italiana.

Subito sono scattate le ricerche a cui hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco di Lecco. Immediatamente attivato l’Ufficio IMSI Catcher della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, che ha effettuato specifiche analisi ed elaborazioni del telefono cellulare del disperso, consentendo di individuare le aree di maggiore interesse sulle quali concentrare le operazioni di ricerca.

Il 58enne, morto probabilmente a causa di un malore, è stato individuato da una delle squadre del Soccorso Alpino impegnate nelle ricerche da terra. Particolarmente impegnative le operazioni di recupero a cui hanno partecipato tutte le forze in campo: la salma è stata trasportata con la barella per circa un chilometro, con l’intervento di soccorso che si è concluso a notte fonda.