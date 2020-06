Valmadrera. Auto fuori strada finisce contro il guardrail

Incidente sull’ex statale, al confine tra Valmadrera e Civate

Vettura finisce fuori strada e impatta contro le protezioni a lato della carreggiata

VALMADRERA – Ha perso il controllo della Bmw su cui viaggiava, forse a causa dell’asfalto bagnato, l’automobilista che domenica pomeriggio stava viaggiando sull’ex statale tra Valmadrera e Civate.

L’auto, finita in testa coda, è andata a sbattere contro il guardrail a lato della strada. Per fortuna, l’automobilista è rimasto illeso e non è stato necessario l’intervento dei sanitari. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per rilevare il sinistro e il soccorso stradale per rimuovere il veicolo, mentre un mezzo del Consorzio Soccorso Lariano è sopraggiunto per il ripristino post incidente.