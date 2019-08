Valmadrera, cane ‘sfinito’ sul sentiero, arrivano i Vigili del Fuoco

L’intervento nel pomeriggio

L’animale, forse per stanchezza, non seguiva più il padrone

VALMADRERA – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 6 agosto, sui sentieri dietro il Santuario di San Martino a Valmadrera per soccorrere un cane.

Stando a quanto appreso l’animale era in compagnia del suo padrone quando, forse per stanchezza o per difficoltà dell’itinerario, non è più riuscito a proseguire. Allarmato il padrone ha così chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono portati sul posto recuperando l’animale.