L’uomo aveva subito una condanna per rapina e lesione personale

Arrestato dai Carabinieri e trasferito in carcere a Lecco

VALMADRERA – Dovrà scontare sei mesi di reclusione F.G., pregiudicato arrestato lo scorso fine settimana dai Carabinieri di Valmadrera. L’uomo, un trentasettenne residente nel Comune di Valmadrera, è stato condannato in via definitiva per i reati di rapina e lesione personale in concorso commessi il 18 settembre 2014 a Cesano Maderno, nel milanese.

Il fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco. Dopo gli accertamenti e le procedure del caso, l’uomo è stato trasferito presso il penitenziario di Lecco, dove trascorrerà il suo periodo di detenzione.