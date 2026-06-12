Valmadrera dice addio a Beppe Panzeri: ex consigliere comunale e volontario nell’Osa

E’ morto all’età di 78 anni dopo una breve ma grave malattia

Antonio Rusconi: “Per lui era un privilegio potersi impegnare in favore della propria comunità”

VALMADRERA – È morto, dopo una breve ma grave malattia, Giuseppe“ Beppe“ Panzeri, 78 anni, volto noto della comunità di Valmadrera, consigliere comunale del Partito Socialista Italiano a cavallo degli Anni ’80 e ’90, nella lista guidata da Luigi Dell’Oro, in particolare con il sindaco Panzeri.

Gli ideali socialisti hanno sempre accompagnato Beppe, dall’impegno politico giovanile fino a diventare, dopo la crisi dei partiti tradizionali, uno dei fondatori di ‘Progetto Valmadrera’ nel 1995, fino all’ultima campagna elettorale, dove era stato uno dei più assidui collaboratori alla campagna organizzativa di Cesare Colombo.

“Beppe era una persona di profonda dirittura morale – ricorda l’ex senatore Antonio Rusconi – per lui era un privilegio potersi impegnare in favore della propria comunità, tanto da essere impegnato sia tra i volontari del comune o nell’associazionismo, in particolare nell’Osa Valmadrera, volontario a San Tommaso e accompagnatore del corso di escursionismo. Aveva questa idea forte di poter dare il suo piccolo contributo per migliorare Valmadrera, soprattutto nell’ambito del sociale. Beppe era così, non ha mai chiesto posti o avanzato richieste per sé”.

Anche il sindaco Cesare Colombo vuole ricordare il prezioso contributo di Beppe, soprattutto alle ultime elezioni comunali di due anni fa: “Era sempre tra i più generosi e disponibili, sia che si trattasse di partecipare a un dibattito o di essere presente al mercato per un’ iniziativa”.

Beppe Panzeri lascia la moglie Silvana, il figlio Omar con Sara.