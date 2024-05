Valmadrera dice addio a Lelio Esposito, storico dipendente comunale

Ha lavorato per il comune dal 1969 al 1998, è morto all’età di 86 anni

“Sempre col sorriso, nonostante le difficoltà motorie. Un amico per tutti noi”

VALMADRERA. All’età di 86 anni è morto Lelio Esposito, una persona molto conosciuta a Valmadrera, dove è grande il dolore per la sua scomparsa.

“A nome dell’amministrazione comunale di Valmadrera, della Giunta, dei dipendenti, partecipo al dolore dei familiari per la scomparsa di Lelio Esposito, malato da alcuni mesi – ha detto il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi -. Un saluto, un abbraccio e una preghiera alla moglie Teresa, ai figli Luca, Martin e Riccardo, ai numerosi nipoti”.

Lelio Esposito è stato per tanti anni (dal 1969 al 1998) un dipendente del Comune di Valmadrera: “Sempre col sorriso, nonostante le difficoltà motorie. Da tutti è ricordata come una persona perbene e, per tanti di noi, un amico”.

I funerali saranno celebrati, domani, sabato, alle ore 9.45 a Valmadrera.