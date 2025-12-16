Valmadrera dice addio a suor Paola Colombo: “Una figura importante”

Presente a Valmadrera dal 1989 al 2015, è ricordata per il suo servizio ai bambini

Dal 2015, per motivi di salute, era stata trasferita a Colognola

VALMADRERA – Domenica 14 dicembre, all’età di 89 anni, è mancata Suor Paola Colombo, Suora Sacramentina presente a Valmadrera dal 1989 al 2015 quando, per motivi di salute, è stata trasferita a Colognola (BG).

La città di Valmadrera, e in particolare le insegnanti della scuola dell’infanzia Gavazzi, la ricordano con tanto affetto e stima per il suo servizio con i bambini, che amava molto ed educava con dolcezza e fermezza. Era sempre vicina alle famiglie, specialmente le più bisognose, e tanta gente si raccomandava a lei perché pregasse per i loro bisogni.

“La superiora della nostra Casa di Riposo di Colognola – ricorda Suor Graziella Alborghetti superiora della comunità di Valmadrera – mi ha detto che frequentemente parlava di Valmadrera e che desiderava tornarci perché l’amava tanto”.

Il Sindaco Cesare Colombo la ricorda così: “Una figura importante che ha fatto crescere molte persone di Valmadrera. La ricordo con la sua risata fragorosa, che sapeva coinvolgere e trascinare in tutte le situazioni”.

L’Amministrazione comunale e tutta la cittadinanza manifestano il loro cordoglio alla Comunità delle Suore Sacramentine e a tutti i familiari. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 17 dicembre, alle 14.30 a Colognola.