Il cordoglio del presidente a nome di tutto il gruppo

“Con impegno e dedizione ha dato molto per la nostra associazione”

VALMADRERA – “Ci uniamo al dolore del nostro consigliere Gian Luigi per la perdita del caro papà Pio Maggi“. Il presidente della Società Escursionisti Valmadreresi Ivan Anghileri, a nome di tutto il gruppo, ha espresso le proprie condoglianze per la scomparsa di una persona che ha scritto la storia della Sev Valmadrera.

“Il nostro socio Pio è stato uno dei fondatori della nostra gloriosa società Sev Valmadrera nonché, anche per lunghi anni, un turnista al nostro rifugio e atleta nelle prime gare di corsa in montagna. Con impegno e dedizione ha dato molto per la nostra associazione. Grazie!”

Nel 2017, in occasione del 70° anniversario di fondazione, Pio Maggi era stato premiato con una medaglia, insieme agli altri soci fondatori Giuseppe Crippa e Angela Invernizzi, per i 70 anni di tesseramento. Al cordoglio per la scomparsa si è unito anche il sindaco Antonio Rusconi. Il funerali saranno celebrati venerdì 14 maggio alle ore 9.45 nella chiesa parrocchiale a Valmadrera.