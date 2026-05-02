Valmadrera, doppio intervento nei boschi per Vigili del Fuoco e Soccorso alpino

Soccorsi un ragazzo disperso e una donna infortunata

Entrambe le persone riportate a valle e affidate al 118

VALMADRERA – Doppio intervento nel pomeriggio a Valmadrera, dove i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Lecco e Valmadrera sono stati impegnati in due operazioni di soccorso in luoghi impervi, nei boschi sopra la zona di San Tomaso.

Il primo intervento ha riguardato un ragazzo che aveva perso l’orientamento mentre si trovava nei boschi. L’allarme ha fatto scattare rapidamente le operazioni di ricerca, con le squadre impegnate a individuare e raggiungere il giovane in un’area particolarmente difficile da percorrere. Una volta localizzato, il ragazzo è stato assistito e accompagnato in sicurezza a valle.

Quasi in contemporanea, i soccorritori sono stati chiamati per un secondo intervento sempre nei boschi sopra Valmadrera, questa volta per una donna rimasta infortunata. In questo caso l’operazione si è svolta in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), fondamentale per intervenire in contesti montani e impervi.

Entrambe le persone, una volta recuperate e riportate a valle, sono state affidate al personale sanitario del 118 per le cure e gli accertamenti del caso.