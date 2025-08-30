Valmadrera. Due persone incrodate, soccorritori in azione

Risultano bloccati in una zona impervia in prossimità di via Trebbia

VALMADRERA – Soccorritori in azione per due persone incrodate in una zona impervia vicino a via Trebbia, nel Comune di Valmadrera. L’allarme è scattato quando ormai erano le 18 di oggi, sabato 30 agosto.

Sul posto stanno giungendo l’elisoccorso di Areu da Como, Vigili del Fuoco e SAF (nucleo speleo-alpino-fluviale), più un’ambulanza. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che i due si trovino bloccati in una cava a quota 300 metri.

Le operazioni di soccorso risultano tutt’ora in corso.