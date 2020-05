Valmadrera: è morto Carletto Forni: “Un grande sportivo che ha fatto la storia della città”

Artigiano specializzato in marmi, è stato il primo sciatore di Valmadrera

Appassionato di sport aveva praticato anche motonautica offshore ed era stato pilota di sci nautico

VALMADRERA – Avrebbe compiuto 84 anni il 31 maggio Carlo Forni, per tutti a Valmadrera “Carletto”, uno dei volti storici per notorietà in città, anche per il suo carattere espansivo, il sorriso naturale, la battuta pronta .

Titolare appunto dell’omonima attività artigianale, specializzata in marmi, attività che ha seguito e guidato per oltre quarant’anni fino alla cessione all’attuale proprietà pochi anni orsono per i primi problemi fisici, Carlo Forni faceva parte di tante associazioni valmadreresi e non , e soprattutto era benvoluto da tutti.

“È stato premiato – ricorda il sindaco Antonio Rusconi – a una delle prime edizioni della serata dello sport per i traguardi locali e nazionali raggiunti, ma soprattutto, al di là dell’ amicizia personale e con la mia famiglia, partecipava alle cene di solidarietà, metteva a suo agio chiunque si trovasse al suo cospetto per la simpatia e la cordialità. A nome dell’ Amministrazione Comunale esprimo il cordoglio alla moglie Piera (Pierluigia) e ai suoi familiari. Sono molto addolorato perché mi sembra in queste settimane di perdere un pezzo di storia di Valmadrera e di memoria di persone che hanno riempito la mia vita con la loro presenza nella nostra comunità”.

Infatti Forni è stato il primo vero sciatore valmadrerese, maestro di sci e primo allenatore dello Sci Club Pianezzo, allora una costola della Sev, poi dello Sci club Lecco, vincitore di medaglie europee e mondiali in motonautica offshore e pilota di sci nautico di Luca Di Lelio, Massimiliano Mascheroni e Tono Cassin con benemerenza nazionale del Coni .

I funerali, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente, si svolgeranno lunedì alle 16 .