Valmadrera, furgone incastrato sulla via che sale a San Tomaso: sul posto i Vigili del Fuoco

E’ successo oggi, venerdì 8 maggio
Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia locale
VALMADRERA – Intervento della Polizia locale e dei Vigili del Fuoco oggi, venerdì 8 maggio, lungo la via che sale a San Tomaso per via di un furgone che è rimasto bloccato lungo la strada.
Da quanto è stato possibile apprendere, il mezzo sarebbe rimasto incastrato nella via non riuscendo più a proseguire in alcuna direzione.
Inevitabile è stata la richiesta di aiuto con l’arrivo sul posto di una squadra di Vigili del Fuoco. Gli agenti della Polizia locale hanno provveduto a chiudere l’accesso alla strada posizionando il nastro biancorosso onde evitare altri intoppi alla viabilità locale.