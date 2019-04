Lario Reti Holding informa sullo stato dei lavori a Valmadrera

Intervento oggi al 50%, continuerà fino a luglio poi le asfaltature

VALMADRERA – Continuano i lavori di rinnovo delle reti di acquedotto nella parte alta del Comune di Valmadrera, che perdureranno per tutta la primavera e l’estate.

I lavori, fa sapere Lario Reti Holding, vedono coinvolte Via San Carlo Borromeo, via Concordia, via Buon Consiglio e Via Leopardi, per un investimento dal valore superiore ai 350.000 euro oltre IVA e al lordo dello sconto di gara.

“Le opere sono parte di un più complesso progetto di riqualificazione del reticolato superiore di Valmadrera, insieme ai lavori già conclusi in via Preguda e limitrofe e in conclusione presso Piazza Fontana – spiegano dalla società che gestisce il servizio idrico in provincia – Il progetto, nella sua complessità, garantirà una maggior continuità del servizio all’interno del Comune, sia grazie al rinnovo della rete che grazie ad una miglior gestione delle pressioni e delle portate in rete”.

Coinvolte le vie San Carlo Borromeo, Concordia, Buon Consiglio e Leopardi

Gli scavi per la posa delle nuove tubazioni hanno avuto inizio a fine 2018 nella parte alta di Via San Carlo Borromeo, all’intersezione con Via Belvedere, e si sono spostati a scendere fino a coinvolgere le vie inferiori.

I lavori prevedono la posa di circa 2.500 metri di tubazione, 4 idranti soprasuolo e il rinnovo degli allacciamenti esistenti nelle quattro vie, compresi i contatori.

“La terra di riporto rimossa durante lo scavo è stata oggetto di analisi accurate, che ne hanno certificato la possibilità di riutilizzo – spiegano da LRH – In previsione di eventuali futuri progetti comunali per la costruzione di marciapiedi lungo il tratto iniziale di Via San Carlo Borromeo (a partire dall’incrocio con Via Leopardi), la terra è stata disposta lungo l’adiacente prato comunale. L’eventuale riutilizzo di questo materiale per i lavori comunali comporterà un’ottimizzazione ambientale nella gestione delle terre di scavo”.

Si prosegue fino a luglio

Ad oggi, rendono noto dalla società, sono stati eseguiti circa il 50% dei lavori e la conclusione delle opere è prevista per luglio 2019; l’asfaltatura definitiva delle strade interessate è invece prevista dopo l’estate, dovendo attendere circa 3/4 mesi per l’assestamento del terreno.

L’asfaltatura sarà realizzata a carico di Lario Reti Holding e ripristinando la situazione precedente, come avvenuto nel 2018 al termine dei lavori nelle vie Preguda e limitrofe