Valmadrera in lutto per la morte di don Virginio Riva

I funerali saranno celebrati domani, lunedì, a Bulciago

Il sacerdote valmadrerese è morto all’età di 83 anni

VALMADRERA – Il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi partecipa al cordoglio per la scomparsa del sacerdote valmadrerese don Virginio Riva, 83 anni, di cui ricorda l’impegno attivo nelle diverse comunità a partire da San Bartolomeo di Val Cavargna.

“Sono vicino a tutti i parenti per l’improvvisa scomparsa di don Virginio, che ha sempre avuto, come tutti i sacerdoti nativi, Valmadrera nel cuore e in particolare la devozione alla Madonna di San Martino. Associo al mio personale, il ricordo e il grazie di tutta l’Amministrazione Comunale”.

I funerali saranno celebrati a Bulciago, ultima sede di attività pastorale di don Virginio, lunedì 30 settembre alle 15.