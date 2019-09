Valmadrera: incendio nella notte, va a fuoco la cucina

Intervento dei Vigili del Fuoco in un appartamento a Valmadrera

L’incendio ha riguardato il locale cucina

VALMADRERA – E’ arrivata intorno alle 3.30 della notte tra mercoledì e giovedì, da un’abitazione di Valmadrera, l’allarme alla centrale dei pompieri per un incendio che si è sviluppato all’interno della cucina dell’appartamento.

Due squadre dei Vigili del Fuoco, dalla caserma di Lecco e Valmadrera, hanno raggiunto la casa, situata al piano terra rialzato di un immobile a piazza Fontana.

Fortunatamente non si risultano feriti nell’accaduto. L’incendio potrebbe essere stato un corto circuito, le cause al momento non sono state completamente chiarite.