Valmadrera. Incidente in moto, ferito il consigliere comunale Elio Bartesaghi

Il politico di Valmadrera è stato trasportato in ospedale

Lo scontro tra la sua Vespa e un’auto lungo viale Promessi Sposi

VALMADRERA – E’ stato trasportato in ospedale, in condizioni che fortunatamente non sarebbero gravi, il consigliere comunale Elio Bartesaghi, di Valmadrera, rimasto ferito in un incidente questa mattina, martedì.

Bartesaghi era in sella al proprio motorino, una Vespa, quando è avvenuto lo scontro con un’auto. Il fatto è accaduto intorno alle 9 lungo viale Promessi Sposi, in prossimità dell’incrocio con via Verdi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e il personale della Croce Verde di Bosisio, insieme alla Polizia Locale che ha effettuato gli accertamenti sulla dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni raccolte, pare che moto e auto procedessero nella stessa direzione, verso il centro di Valmadrera. Il contatto tra i due mezzi sarebbe avvenuto mentre le vettura procedeva ad una svolta.

Il consigliere comunale, eletto nel gruppo della Lega, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale in codice giallo.

La strada è rimasta interrotta per qualche decina di minuti per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti della Locale.