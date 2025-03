Valmadrera investe in sicurezza: sei nuove telecamere al Parco Leopardi

In via Leopardi due telecamere leggi targhe e nuovo collegamento cablato in fibra ottica per la trasmissione dati nella tratta da Piazza Monsignor Citterio sino a Via San Carlo Borromeo

Il sindaco Colombo: “Sfruttiamo a pieno tutte le potenzialità delle migliori tecnologie”

VALMADRERA – L’amministrazione comunale ha completato ulteriori interventi nel campo della sicurezza e dello sviluppo tecnologico. In particolare nei giorni scorsi sono state messe in funzione, nel nuovo Parco Leopardi, sei nuove telecamere ambientali i tipo ‘bullet’ di cui cinque con fissa da 4mm 4Mp e una con doppia ottica da 4mm 8Mp per una visione a 180°; tutte le telecamere dotate della tecnologia “ColorVu”, in grado di catturare dettagli nitidi, a colori, anche nelle ore notturne o in ambiente con scarsa illuminazione.

Inoltre, in via Leopardi, in corrispondenza dell’accesso al plesso scolastico, sono state installate 2 telecamere OCR Deep Learning da 3Mpx Day/Night, doppia corsia, con sistema Dual Shutter per avere sempre l’immagine di contesto sincronizzata e abbinata alla lettura targhe in direzione di Via Manzoni ed in direzione di Via San Carlo Borromeo/Via Concordia/Via Pascoli. Infine, il collegamento cablato in fibra ottica per la trasmissione dati nella tratta da Piazza Monsignor Citterio sino a Via San Carlo Borromeo con la messa in opera di circa 500 mt di cavo composto da 6 fibre ottiche e conseguente ricollegamento di tutte le telecamere di contesto e lettura targa presenti in Via Manzoni.

L’amministrazione comunale, con le economie per la realizzazione del nuovo Parco Leopardi e con fondi propri, ha provveduto a posizionare nuove telecamere ambientali nel nuovo parco comunale con l’obiettivo di rendere più sicuro il suo utilizzo, analogamente al progetto di sicurezza in tutti i parchi pubblici cittadini sviluppato nel corso degli ultimi anni che ha interessato il parco Casnedi, il parco Rio Torto e il parco San Francesco/San Dionigi. Le due nuove telecamere in via Leopardi per la lettura dei veicoli in transito sono state installate con l’obiettivo di migliorare la sicurezza in Via Pascoli, Via Concordia, Via Buonconsiglio e Via San Carlo Borromeo fornendo così un ulteriore strumento alla forze di polizia. Il comune ha quindi proceduto all’ulteriore sviluppo della quarta dorsale in fibra ottica, dopo aver sviluppato nel corso dell’ultimo biennio una prima dorsale in fibra ottica per l’interconnessione tra il municipio, il centro culturale Fatebenefratelli, la casa di riposo OPM ed il campanile della chiesa cittadina; una seconda dorsale che dal municipio percorre via Roma, Via Rio Torto sino al Comune di Malgrate; una terza dorsale che dal municipio percorre Viale XXV Aprile sino a Via Casnedi.

“La realizzazione della quarta tratta del progetto di interconnessione tramite fibra ottica delle più importanti strutture pubbliche cittadine – commenta il Sindaco Cesare Colombo – è un indice dell’attenzione che l’amministrazione comunale in questi anni ha rivolto sia al tema della sicurezza che degli sviluppi tecnologi. L’ulteriore sviluppo del progetto sicurezza nei parchi pubblici della nostra Città rappresenta la continuità di interventi mirati e programmati nel tempo da parte dell’amministrazione per garantire a tutti i cittadini una sicura fruizione di tutte le importanti aree verdi oltre che essere un forte deterrente per atti vandalici”

“L’impianto di videosorveglianza ha consentito negli ultimi anni al Comando di Polizia Locale e alle Forze di Polizia di ottenere ottimi risultati – commenta il Comandante Francese – e grazie a fondi propri e all’ottenimento di cofinanziamenti ci prefiggiamo l’obiettivo di sfruttare a pieno tutte le potenzialità delle migliori tecnologie, con l’obiettivo di ridurre al tempo stesso i costi di manutenzione della rete per poter così concentrare i fondi sull’implementazione tecnologica delle telecamere sia in termini di qualità di ripresa che della loro intelligenza di funzionamento”.