Valmadrera. La Polisportiva piange Alberto Galbusera, storico volontario

Galbusera si è spento a 69 anni. Lunedì i funerali

E stato storico volontario dell’associazione sportiva valmadrerese e non solo

VALMADRERA – La Polisportiva Valmadrera partecipa al dolore dei familiari per la scomparsa di Alberto Galbusera, figura storica del volontariato valmadrerese, 69 anni, impegnato non solo nella società, ma tra le altre associazioni, nella Croce Rossa, nel Cinema Teatro, nella Parrocchia.

I ricordi del presidente e del sindaco Rusconi

“Nella Polisportiva – ricorda il Presidente Monti – non solo aveva seguito i figli Stefano, storico capitano della prima squadra di calcio e Fabio, giocatore della pallavolo, ma era stato dirigente, consigliere, arbitro sia a calcio che a pallavolo”.

“Di Alberto – aggiunge Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera ed ex Presidente della Polisportiva – colpiva l‘estrema generosità e umiltà con cui accettava ogni incarico quasi non facesse qualcosa di importante. Invece il suo ruolo era fondamentale e soprattutto da ex arbitro insegnava ai più piccoli il rispetto per gli avversari, per il direttore di gara e il comportamento più idoneo in campo. È stata una persona di grande rettitudine e vogliamo essere vicini alla moglie Wilma, ai figli Stefano e Fabio, alle loro famiglie e ai nipoti”.

Lunedì i funerali

I funerali di Alberto si svolgeranno lunedì alle 930 presso la Chiesa di Spirito Santo.