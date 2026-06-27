Valmadrera, lite tra quattro persone in via Casnedi. Sul posto i Carabinieri

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, venerdì

Una discussione animata ma che non ha portato a colluttazioni

VALMADRERA – Momenti di tensione nella serata di ieri, venerdì, a Valmadrera, dove poco prima delle 20.30 i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco e i sanitari sono intervenuti in via Casnedi a seguito di una lite che ha coinvolto quattro persone.

Nel corso dell’episodio un 22enne è rimasto ferito lesionandosi con un pezzo di vetro. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario e successivamente trasportato in codice giallo all’Ospedale di Lecco.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, non vi sarebbe stata alcuna colluttazione tra le persone presenti. Si sarebbe invece trattato di una discussione animata tra quattro persone, durante la quale i toni si sono alzati senza però degenerare in uno scontro fisico. Il giovane ferito avrebbe fatto tutto da solo.