Valmadrera piange don Ernesto Carrera, originario di Parè

Il sacerdote, 89 anni, era stato in servizio anche a Perledo. Il funerale martedì a Meda, poi la sepoltura a Valmadrera

Il sindaco Rusconi: “Storico parroco di Meda, aveva mantenuto con Valmadrera un legame fortissimo”

VALMADRERA – La città piange don Ernesto Carrera, 89 anni, sacerdote originario di Valmadrera, ora residente a Meda dove era stato sin dagli inizi degli anni 70 prima coadiutore e poi storico parroco. Sacerdote in precedenza a Gittana di Perledo e a Briosco, don Ernesto era rimasto particolarmente legato a Valmadrera, da dove proviene storicamente la sua famiglia, partecipando sempre alle cerimonie dei preti nativi alla Festa di San Martino o alla patronale di Sant’ Antonio Abate.

Non è un caso se, alla festa di San Martino del 2013, a Parrocchia di Valmadrera aveva festeggiato il suo 60 di sacerdozio con quello di don Amintore Pagani, visto che insieme erano stati ordinati sacerdoti dal cardinal Schuster nel lontano 1953.

Un pullman da Valmadrera a Meda

I funerali si svolgeranno a Meda martedì alle 15 e la Parrocchia di Valmadrera ha organizzato per la circostanza un pullman, mentre poi don Ernesto riposerà nel cimitero di Valmadrera accanto ai genitori come da sua volontà. L’Amministrazione Comunale partecipa al dolore dei nipoti Valter e Alessandro, degli altri familiari per la scomparsa dell’amato parroco. “Don Ernesto – ricorda il sindaco Antonio Rusconi – rappresenta uno dei tanti sacerdoti che aveva mantenuto un forte legame con la comunità di Valmadrera. Lo conoscevo personalmente per ragioni familiari e manifestava sempre interesse di conoscere notizie di Valmadrera e soprattutto di Parè”