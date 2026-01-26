Valmadrera piange don Massimo Frigerio parroco dal 1996 al 2014

Uomo di grande preghiera, molto affezionato alla comunità di Valmadrera

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale si unisce al cordoglio per la scomparsa di don Massimo Frigerio, mancato nella notte del 26 gennaio, parroco a Valmadrera dal 1996 al 2014. Don Massimo si è insediato nella Parrocchia di Valmadrera il giorno della Festa di Sant’Antonio del 1996, proveniente dalla Parrocchia di Malnate, accompagnato da Monsignor Citterio, a cui era legatissimo per la precedente esperienza in seminario.

Uomo di grande preghiera, molto affezionato alla comunità di Valmadrera e, in particolare, alla devozione della Madonna di San Martino. I diversi sindaci, che lo hanno conosciuto, hanno potuto apprezzare la sua collaborazione proficua con l’associazionismo, il suo dialogo costante con tutti gli amministratori nei diversi ruoli e responsabilità, sempre con grande partecipazione. Si ricordano, ad esempio, il gemellaggio con Chateauneuf les Martigues e l’inaugurazione della piazza nel 2009 con il Vescovo Mons. Luigi Stucchi. Molto amato dai cittadini di Valmadrera, ha lasciato la parrocchia nell’autunno del 2014, per raggiunti limiti di età, a 77 anni.

“Come Amministrazione Comunale nutriamo un sentimento di gratitudine e riconoscenza per il senso di comunità che ha saputo diffondere a Valmadrera, per l’attenzione ai più fragili a cui è sempre stato molto vicino, per l’impegno anche per opere importanti, come la ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale e del campanile. A questo proposito, aveva formato un gruppo di volontari guidato da Luigi Rusconi, appena scomparso, che si erano prodigati per numerose attività della Parrocchia (dal campanile agli interventi, alla scuola elementare cuore immacolato, al CFP Aldo moro)”.

Il Sindaco Cesare Colombo: “Ho avuto la possibilità di conoscere personalmente don Massimo e di collaborare con lui nell’ambito del Consiglio Pastorale e della pastorale familiare. Lo ricordo con gratitudine e affetto, era una persona di una fede profonda e sempre attenta ai bisogni di ciascuno, che ha fatto tanto per le persone della nostra città e ha lasciato un segno indelebile nel nostro cuore”.

Anche il presidente della Polisportiva Valmadrera De Pellegrin ha voluto ricordare don Massimo a nome di tutta la società sportiva: “La famiglia della Polisportiva Valmadrera partecipa con un sentimento di gratitudine e di riconoscenza al ricordo di Don Massimo Frigerio che ha collaborato fattivamente con numerosi presidenti della nostra società al miglioramento e allo sviluppo della stessa, partecipando a tutte le iniziative, incoraggiando allenatori e dirigenti, promuovendo iniziative educative e di formazione. Lo ricordiamo in particolare in occasione del nostro 40º, poco prima di lasciare Valmadrera, molto attento a creare le condizioni per una permanenza della Polisportiva in oratorio, a studiare con la Curia i primi progetti che avrebbero portato alla realizzazione del campo in sintetico. Molto devoto al santuario della Madonna di San Martino, ci ha lasciato un’eredità di valori importanti, quale quello di sentirsi partecipi a realizzare una vera comunità, ad aiutare a partecipare alle attività sportive i ragazzi che avevano meno possibilità economiche”.