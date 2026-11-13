Valmadrera piange Giovanni Rusconi, storico macellaio della frazione Caserta

I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, venerdì

“Un uomo buono, solare e generoso, con un pensiero per tutti, che ha sempre saputo integrarsi con la gente”

VALMADRERA – Nella giornata di ieri, giovedì 12 novembre, è morto Giovanni Rusconi, 91 anni, storico macellaio della frazione Caserta di Valmadrera col fratello Pierluigi. Lascia la moglie Angela con il figlio Alessandro e la sua famiglia. I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 13 novembre, alle ore 14.30 nella chiesa dello Spirito Santo.

Anche l’Amministrazione comunale con il sindaco Cesare Colombo partecipa al cordoglio nel ricordo di un commerciante stimato che è rimasto nella storia della comunità. L’assessore Antonio Rusconi ricorda le caratteristiche umane e il suo sentirsi molto coinvolto nelle vicende della comunità di Valmadrera: “Una persona che ci mancherà molto”.

Di seguito alcune righe di ricordo scritte dal figlio Alessandro: “Vorrei solo lasciare alcune righe che racchiudono l’essenza di quello che è stato il mio papà. Un uomo buono, solare e generoso, con un pensiero per tutti, che ha sempre saputo integrarsi con la gente, soprattutto con la comunità valmadrerese. Insieme al fratello Pierluigi hanno costruito un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini Valmadreresi che andavano a rifornirsi di carne sapendo di trovare non solo un negozio, ma anche un ritrovo amichevole e gioviale. Un negozio che, partendo dal nonno Alessandro, aveva radici che risalivano ai primi Anni ’50 vicino alla stazione di Valmadrera per poi trasferirsi negli Anni ’60 nel rione di Caserta fino alla chiusura avvenuta nel 2012. Concludendo questo breve racconto, mi sento solo di dire di essermi accorto di avere avuto un papà onesto e benvoluto da tutti. Grazie a tutti”.