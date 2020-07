Valmadrera piange il dott. Giorgio Bignami, farmacista e alpino

Il cordoglio del Comune di Valmadrera per la scomparsa di Giorgio Bignami

Gestiva la storica farmacia Imperatori insieme alla moglie Maria Giovanna

VALMADRERA – Il sindaco Antonio Rusconi, la Giunta del Comune di Valmadrera, partecipano al dolore della moglie e dei parenti per la scomparsa del dr. Giorgio Bignami, 92 anni, storico farmacista e gestore con la moglie Maria Giovanna Imperatori della storica Farmacia Imperatori in via Stoppani , oggi gestita da uno dei nipoti in Piazza Mons. Citterio.

“ Il dr. Bignami era molto conosciuto nella comunità- ricorda il sindaco – non solo per una attività durata oltre cinquanta anni , ma anche per la sensibilità dimostrata insieme alla moglie per le situazioni e le condizioni familiari più bisognose” ricorda il sindaco.

Anche il capogruppo degli Alpini Mario Nasatti si associa al cordoglio ricordando l’alpino Giorgio Bignami. I funerali si svolgeranno lunedì alle 945 in Chiesa Parrocchiale .