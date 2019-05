All’età di 83 anni è morto Calogero Nobile, volto storico della politica valmadrerese

Il ricordo di Antonio Rusconi: “Si è sempre battuto per gli ideali in cui credeva”

VALMADRERA – Valmadrera piange Calogero Nobile scomparso questa mattina, 22 maggio, all’età di 83 anni.

Storica figura della Sinistra valmadrerese, consigliere comunale per più legislature nel Pci poi Pds negli anni ’70/’80.

L’amministrazione comunale, attraverso il sindaco Donatella Crippa e la Giunta ne ricorda la profonda passione civile e l’ impegno a favore della propria comunità.

“Ho conosciuto Calogero – sottolinea l’ex sindaco Antonio Rusconi prima sui banchi dell’opposizione, in Consiglio Comunale, poi quando ha sostenuto le mie candidature in Parlamento. Si è sempre battuto per gli ideali in cui credeva, senza chiedere mai un tornaconto personale, qualità assai rara oggi. Inoltre per anni è stato una colonna della Corale Santa Cecilia”.

I funerali saranno celebrati giovedì 23 maggio ore 9.30. Calogero lascia due figlie con le rispettive famiglie e i nipoti.