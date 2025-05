Valmadrera piange la scomparsa dell’ex sindaco Nicola Perego

È stato sindaco dal 1990 al 1995 e protagonista della politica locale per oltre trent’anni

I funerali si terranno lunedì 19, alle ore 9.45, presso la chiesa parrocchiale. La camera ardente è stata allestita presso l’abitazione di via Chiari, 39

VALMADRERA – Valmadrera è in lutto per la scomparsa di Nicola Perego, 78 anni, protagonista per decenni della vita politica e sociale cittadina. Un malore improvviso lo ha colpito nel primo pomeriggio: nonostante il tempestivo ricovero al pronto soccorso di Lecco, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco Cesare Colombo ha espresso, a nome dell’intera Giunta, del Consiglio Comunale e della cittadinanza, “il dolore dei familiari per l’improvvisa scomparsa di Nicola Perego”, sottolineando la vicinanza della comunità alla moglie Maria Assunta e ai figli Elena, Paolo e Giulia con le rispettive famiglie.

La figura di Nicola Perego è stata per anni un punto di riferimento per Valmadrera e per tutto il territorio lecchese. Sindaco dal 1990 al 1995, aveva già ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore tra il 1975 e il 1990. Dal 1995 al 2009 è stato Consigliere Provinciale, affiancando alla politica anche importanti incarichi in ambito sociale e culturale: componente del CDA di Silea, presidente della Scuola Materna Luigia Gavazzi, del CFP Aldo Moro, della Fondazione Parmigiani. Era ancora attivamente impegnato nel direttivo di Progetto Valmadrera e aveva coordinato l’ultima campagna elettorale.

Il suo impegno concreto è testimoniato dalle tante opere realizzate durante i suoi mandati, come la ristrutturazione della scuola materna di Parè, la messa in sicurezza del Rio Torto dopo l’alluvione del 1990 e l’ampliamento della casa di riposo Opera Pia Magistris.

L’Amministrazione lo ricorda come “un sindaco di grande dinamicità e di risposte concrete ai problemi della nostra comunità”. Il suo nome è legato a quella generazione dei “ragazzi di Don Luigi”, cresciuti nel solco dell’impegno civile e parrocchiale, convinti che partecipare alla vita pubblica fosse un dovere morale prima ancora che politico.

Il cordoglio che in queste ore attraversa Valmadrera è il segno tangibile del legame profondo tra Nicola Perego e la sua città, che oggi lo saluta con gratitudine e affetto. La notizia della sua morte, avvenuta il 15 maggio, ha scosso la comunità e lasciato un vuoto che sarà difficile colmare.