Valmadrera piange la scomparsa di Gino Odorizzi: “Un uomo che ha dedicato tanto tempo agli altri”

I funerali verranno celebrati sabato in chiesa parrocchiale a Valmadrera

Un’attenzione, quella per il sociale, iniziata nel lavoro in banca e proseguita nelle associazioni e in politica

VALMADRERA – Dolore e cordoglio in città per la scomparsa di Gino Odorizzi, 81 anni, persona molto conosciuta e stimata per la sua passione e il suo impegno per il sociale, nell’associazionismo, nella politica e in particolare nell’amministrazione del territorio.

Più volte consigliere comunale, a cominciare dal 1985, consigliere provinciale con il presidente Mario Anghileri dal 1999 al 2004, è stato assessore ai servizi sociali del Comune Valmadrera con lo stesso Anghileri dal 2004 al 2009. È stato per anni, insieme all’amico Luigi Dell’Oro, un riferimento del mondo socialista a Valmadrera e non solo.

Un’attenzione, quella per il sociale, che partiva dal lavoro, in banca, dove era sempre attento a fornire consigli utili e suggerimenti per le persone più fragili e in difficoltà e continuava con l’Avis, l’associazione dei donatori di sangue, di cui è stato presidente e uno dei responsabili più attivi per almeno trent’anni. Proprio con questa associazione promosse, anni fa, una splendida mostra artistica con l’amico Pablo Atchugarry.

Era attivo anche in altre attività associative come l’Osa a cui si era avvicinato per via della passione per la montagna.

“Di lui in tanti ricordano questo senso profondo di essere comunità, di interessarsi dei problemi degli altri , soprattutto di quelli più fragili” rimarcano dall’amministrazione comunale, il cui sindaco Cesare Colombo, a nome di tutto il consiglio comunale, tiene a sottolineare il valore di una persona che ha dedicato tanto tempo a servizio degli altri.

I funerali si svolgeranno sabato 10 ottobre alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale.

Odorizzi lascia la moglie Angela e i figli Maria Paola, Anna Rita e Francesco con le rispettive famiglie .