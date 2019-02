La religiosa era originaria di Valmadrera

In paese vive ancora la sorella Giuseppina

VALMADRERA – Lutto anche a Valmadrera per la scomparsa di Suor Myriam Crimella, molto conosciuta in paese per il suo impegno nelle missioni, soprattutto in Costa d’ Avorio.

Si è spenta a 94 anni nella casa dell’Istituto Nostra Signora degli Apostoli di Bardello dove era ricoverata negli ultimi anni, dopo tanto tempo vissuto con gli ultimi in terra missionaria.

“Suor MYRIAM – ricorda l’ assessore Antonio Rusconi – rappresenta una delle numerose suore missionarie che hanno portato il nome della nostra comunità in tutto il mondo, con un dono continuo di carità , generosità e fede”.

Il Gruppo Missionario in particolare la ricorda per il suo impegno. Suor Myriam a Valmadrera ha ancora la sorella Giuseppina e numerosi nipoti con le rispettive famiglie. I funerali si svolgeranno a Bardello presso la Chiesa dell’Istituto venerdì alle 9.30 .