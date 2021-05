Il cordoglio del Comune di Valmadrera per la scomparsa di Pietro Dell’Oro

Custode della palestra Leopardi e a suo tempo membro dell’OSA

VALMADRERA – Il sindaco Antonio Rusconi, a nome dell’ Amministrazione Comunale di Valmadrera, partecipa al cordoglio per la scomparsa di Pietro Dell’ Oro che con la moglie Mirella Rusconi, nota figura del volontariato sociale e missionario, ha tenuto la custodia della palestra Leopardi per tantissimi anni.

Pietro Dell’Oro era dedito anche alla tenuta di tutta la parte a verde , ruolo che ha sempre svolto gratuitamente come la manutenzione di tutta la zona fino ai margini del fiume, evitando così costi all’ente comunale. A suo tempo impegnato nell’ OSA Valmadrera, aveva 80 anni.

Undici anni fa era arrivata la malattia e da sei anni la condizione di continuo disagio completo a letto, aiutato dalle amorevoli cure della moglie e delle quattro figlie.

“Ringraziamo Pietro – dichiara il sindaco Rusconi – per la sua laboriosità e la sua famiglia per la dimostrazione di quotidiano affetto con cui lo hanno accompagnato in tutti questi anni. Una testimonianza che ci deve interrogare e far riflettere soprattutto in questi tempi su come siamo capaci di stare vicini alle persone in sofferenza “ .

Lascia la moglie Mirella, la sorella Giovanna, le figlie Giuliana, Cristina, Barbara e Clara con le rispettive famiglie e numerosi nipoti . I funerali si svolgeranno lunedì alle 1430 in Chiesa Parrocchiale.