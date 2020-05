Valmadrera piange suor Anna Agnese Rusconi missionaria in Sud America

Si è spenta lunedì mattina a Piacenza

Originaria di Valmadrera aveva 98 anni

VALMADRERA – La città in lutto per la morte, lunedì mattina a Piacenza, di suor Anna Agnese Rusconi. A 98 anni era una delle suore missionarie più conosciute e longeve di Valmadrera, suor Anna Agnese Rusconi, Maria Margherita “Rita” all’anagrafe, era originaria di una delle famiglie storiche della comunità.

Aveva abbracciato sin da giovane la vocazione missionaria nella Congregazione di Santa Anna e subito dopo la guerra era partita per il Perù, già meta missionaria di due sue zie suore. Dal 1961 è stata in Cile per quindici anni e successivamente è tornata in Perù, prima a Lima come superiora del Collegio Sant’Anna e poi a Cuzco per dieci anni, per poi ritornare a Lima fino al 2006 a servire in un pensionato dove erano ospiti molti italiani.

Nel 2006 era tornata in Italia, a Piacenza, presso le sue suore e questa mattina è stata un’altra suora valmadrerese dello stesso istituto, suor Federica Anghileri, a informare la nipote Annamaria Rusconi della scomparsa della zia. “Ero andata a farle visita a Natale – racconta la nipote Annamaria- al di là di qualche acciacco dovuto all’età era sempre lucidissima”.

A 80 anni per la sua opera educativa aveva ricevuto a Lima dall’ambasciatore italiano il cavalierato della Repubblica attribuitole dall’allora presidente Ciampi. Il sindaco Rusconi partecipa al cordoglio dei nipoti Massimo, Annamaria e Pinuccia e della cognata Agostina e ricorda come questa suora rappresenti un esempio della straordinaria attività missionaria delle suore valmadreresi nel mondo.