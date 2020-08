Valmadrera piange suor Concetta Anghileri missionaria in Sud America

Suor Concetta si è spenta all’età di 83 anni

“Rappresentava la lunga tradizione di una Valmadrera generosa”

VALMADRERA – Grande dolore a Valmadrera per la morte di Suor Concetta Anghileri. E’ scomparsa ieri, venerdì 21 agosto, a Buenos Aires (Argentina) all’età di 83 anni una delle missionarie valmadreresi più conosciute. Suor Concetta Anghileri, nome di battesimo Lodovica, ha dedicato tutta la sua vita all’America Latina, prima in Argentina (dal 1963 in ospedale) poi dalla fine degli Anni ’70 nel suo amato Perù, prima in due missioni sulle Ande e poi nella Casa Madre di Lima e negli ultimi anni era tornata a Buenos Aires.

“Suor Concetta aveva ricevuto due volte il riconoscimento del Fondo Beppe Silveri per le sue Missioni rivolte ai poveri del Perù – ricorda il sindaco Antonio Rusconi -. Una persona che rappresenta la lunga tradizione missionaria di una Valmadrera generosa e che portava insieme all’annuncio evangelico, anche le cure infermieristiche e i beni alimentari nelle zone più povere del mondo. Storie che ci devono interrogare”.

Come tanti missionari, Suor Concetta riposerà in terra di Missione per sua volontà. Era la sorella maggiore di quattro fratelli, tuttora residenti a Valmadrera: Mario, già sindaco di Valmadrera e presidente della Provincia; Angelo, presidente della Polisportiva e del Consorzio Impianti Sportivi e Maria Assunta, storica insegnante delle scuole elementari.