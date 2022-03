Ricerche in corso dalla notte scorsa tra San Tomaso e il monte Moregallo

Disperso un anziano milanese che non ha fatto rientro a casa dopo un’escursione

VALMADRERA – Operazione di ricerca in corso sui monti sopra l’abitato di Valmadrera: risulta disperso un anziano, classe 1934, milanese, che non ha più fatto ritorno a casa dopo un’escursione in zona.

L’uomo sarebbe giunto nel lecchese in treno. I tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco, dalla notte scorsa, lo stanno cercando perlustrando i sentieri tra San Tomaso e Moregallo. Impegnate due squadre (Saf e Tas), una squadra dal distaccamento di Valmadrera, una squadra da Varese con tecnologia Dedalo, una squadra dal nucleo Lombardia con droni e cinofili, sul posto anche i Carabinieri.

Le ricerche sono tutt’ora in corso. Dalla mattinata si stanno utilizzando gli elicotteri, impegnati sia quello dei Vigili del Fuoco che quello di Areu.