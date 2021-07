Valmadrera, scontro auto-moto. Soccorsi un uomo e un bambino

L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 lungo via XXV aprile

Sulla moto viaggiava anche un bambino di 12 anni

VALMADRERA – Incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato, a Valmadrera in via XXV aprile.

Stando alle informazioni emerse sinora, poco prima delle 12 un uomo e un bambino di 12 anni viaggiavano su una moto quando si sarebbero scontrati con un’auto. A terra sono rimasti entrambi, con le condizioni del bambino che inizialmente hanno destato preoccupazione.

Tant’è che l’uscita dei soccorsi è stata data in codice rosso. Sul posto sono intervenute due ambulanze, della Croce Rossa di Valmadrera e di Lariosoccorso, e l’automedica. Fortunatamente sono apparse meno gravi le condizioni del bambino, così come quelle del conducente entrambi giudicati dallo staff medico-sanitario in codice verde e comunque trasportati all’ospedale di Lecco.

Presente sul posto anche la Polizia Locale di Valmadrera per effettuare i rilievi del sinistro e determinare l’essatta dinamica dell’accaduto.