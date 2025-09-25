Valmadrera, sub di 66 anni soccorso e ricoverato all’ospedale

L’uomo è stato portato al Manzoni di Lecco in codice giallo

Ancora non si conoscono le cause di quanto accaduto

VALMADRERA – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, nella zona del Moregallo, a Valmadrera, sul ramo lecchese del Lario. Intorno alle 15.25 un sub di 66 anni ha necessitato di soccorso mentre si trovava in acqua.

L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i soccorsi coordinati dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (Soreu Laghi), che ha allertato Guardia Costiera e mezzi sanitari. In prima battuta è stata inviata un’ambulanza di base della Croce San Nicolò di Lecco e successivamente è arrivato anche un mezzo di soccorso avanzato.

All’uomo sono state prestate le prime cure sul posto, poi è stato portato all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Al momento non è ancora possibile stabilire con certezza se si sia trattato di un malore, o di un problema durante l’immersione. Le dinamiche restano quindi da chiarire.