Valmadrera, un caso di Coronavirus. Il sindaco: “Seguite le indicazioni date”

Confermato un caso di contagio da Coronavirus anche a Valmadrera

Il sindaco: “Nessun allarmismo, ma impegno ad evitare il diffondersi del virus”

VALMADRERA – “Mi è stato comunicato ufficialmente da ATS che una persona residente a Valmadrera è risultata positiva al COVID-19 (coronavirus): è una notizia che prima o poi aspettavamo di ricevere”. Lo fa sapere il sindaco Antonio Rusconi di Valmadrera.

“Questa informazione non deve alimentare allarmismi ma dare la consapevolezza che la problematica è reale e ci coinvolge in prima persona: è necessario rispettare le indicazioni contenute nei Decreti che si sono susseguiti in questi giorni e ognuno di noi deve impegnarsi per evitare il diffondersi dell’infezione da Coronavirus. ATS segue direttamente la questione senza la necessità di ulteriori provvedimenti comunali”.

“I dati anagrafici della persona e altre informazioni personali non sono state fornite – prosegue il sindaco – Chi è interessato dalla vicenda viene contattato direttamente da ATS.

Per ridurre i rischi di diffusione del contagio seguite le indicazioni dei provvedimenti di questi giorni e, soprattutto, evitate di uscire di casa e riducete gli spostamenti non strettamente necessari”.