Una persona sarebbe rimasta ferita in modo serio

L’incidente è avvenuto all’altezza del incrocio con via Chiari

VALMADRERA – Brutto incidente nella mattinata di oggi, lunedì 19 ottobre, a Valmadrera. Tre le auto coinvolte nello scontro avvenuto intorno alle 9.30 in via XXV Aprile, all’altezza dell’incrocio con via Chiari.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente ma, stando a quanto appreso sul posto, l’uomo alla guida di una Peugeot, un 73enne stava scendendo da via Chiari quando, a causa di un malore, sarebbe uscito dritto dallo stop. La sua auto prima è stata urtata da un furgoncino e da una Matiz che viaggiavano su via XXVI Aprile e poi, dopo aver attraversato la via, ha continuato la sua corsa nel tratto in discesa di via Chiari.

Soccorso in condizioni serie il conducente della Peugeot, colpito in maniera violenta su entrambe le fiancate dai due mezzi. Soccorsi, con traumilievi, anche la donna di 49 anni alla guida della Matiz e il quarantenne alla guida del furgoncino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’automedica e due ambulanze, una della Lecco Soccorso e l’altra della Croce Rossa di Lecco. Spetterà alle forze dell’ordine confermare l’esatta dinamica dell’accaduto.