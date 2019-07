Valmasino. Bloccato su una parete a 3mila m di quota. Salvato valmadrerese

Tre alpinisti bloccati da pioggia e tempesta a poco meno di tremila metri di quota

Uno di loro è residente a Valmadrera. Salvati in elicottero

VALMASINO – Intervento lunedì pomeriggio per il Cnsas, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna: la richiesta di soccorso è arrivata poco prima delle 16:30. I tre alpinisti si trovavano incrodati in parete nei pressi dello spigolo Vinci, in Val Porcellizzo.

Il maltempo li ha messi in difficoltà e invece di rischiare hanno preferito chiedere aiuto. Si tratta di tre uomini, due di Milano e uno di Valmadrera.

Non appena le condizioni meteo sono migliorate è partito l’elicottero, decollato dalla base di Caiolo, che li ha recuperati con il verricello. Pronti a partire in base altri tecnici della stazione di Valmasino, oltre al Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza. L’intervento si è concluso verso le 19:00, con i tre alpinisti riportati a valle, illesi.

“Verificate sempre le previsioni meteo prima di partire, sono molto affidabili e fanno la differenza – è il consiglio del Soccorso Alpino – Altra raccomandazione importante, tenere libero il telefonino, perché in alta quota non sempre il segnale è costante, è anche importante risparmiare la batteria per le comunicazioni con i soccorritori”.