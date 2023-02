Windsurf in difficoltà a causa del forte vento, intervento dei soccorsi

Vigili del Fuoco e un’ambulanza sono entrati in azione nella mattinata a Valmadrera

Coinvolto un uomo di 66 anni che, fortunatamente, non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari

LECCO – Si è risolto senza conseguenze l’incidente che ha visto coinvolto un windsurf. Nella mattinata di oggi, sabato, poco prima delle ore 11, i soccorsi sono entrati in azione per un uomo di 66 anni in difficoltà nel lago a causa del forte vento, nella zona tra la Rocca e il pratone di Parè a Valmadrera.

Allertati i Vigili del Fuoco di Lecco, sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco. Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi, l’uomo non ha accusato problemi sanitari e non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.