Valmadrera dice addio alla piccola Caterina Morleo morta a soli 15 anni

Soffriva di una malattia rara. Nel 2016 i genitori avevano raccontato la sua storia in Rai

Il funerale della piccola sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Valmadrera sabato 3 gennaio alle ore 9.45

VALMADRERA – Era il dicembre 2016 quando la sua storia aveva commosso tutta l’Italia. A distanza di 9 anni, purtroppo, Caterina Morleo ha dovuto arrendersi alla malattia rara da cui era stata colpita. Classe 2011, la piccola Caterina soffriva di cardiomiopatia ipertrofica metabolica, malattia rara per la quale non esiste cura.

Papà Paolo e mamma Micol nel 2016, allora residenti a Valmadrera, avevano deciso di raccontare la loro storia in televisione, nella trasmissione Rai “Storie vere” dedicata a Telethon, proprio per cercare di sostenere la raccolta di fondi in favore della ricerca. L’unica speranza per Caterina, così come per tanti altri bimbi colpiti da malattie genetiche rare, era proprio nella ricerca scientifica.

La piccola soffriva di una cardiomiopatia ipertrofica e in Tv papà Paolo (originario di Malgrate dove il padre Adriano era stato per anni consigliere comunale) aveva raccontato che la ricerca scientifica aveva già dato risultati importanti scoprendo un nuovo gene, che nel caso di Caterina era mutato. E, all’epoca, il caso della piccola lecchese era uno dei cinque noti in tutto il mondo.

Purtroppo la piccola Caterina non ce l’ha fatta e se n’è andata all’età di 15 anni lasciando papà Paolo, mamma Micol, la sorella Rebecca, gli affezionati nonni, gli zii, i cugini e tutti i parenti. Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Valmadrera sabato 3 gennaio alle ore 9.45. Caterina si trova nella casa funeraria Ferranti in via Celestino Ferrario, 5 a Lecco (orario di visita 9-18).