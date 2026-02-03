Valmadrera, donna di 32 anni investita in via San Rocco

L’incidente è avvenuto intorno alle 6:40 di questa mattina

La ferita è stata trasportata all’ospedale di Lecco, le sue condizioni non sarebbero gravi

VALMADRERA – Un investimento pedonale ha mobilitato i soccorsi nelle prime ore della mattinata a Valmadrera. L’incidente è avvenuto in via San Rocco e ha coinvolto una donna di 32 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 6.40 di oggi, martedì. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza di base della Croce Rossa di Lecco e l’automedica, coordinati dalla Soreu Laghi. Attivati anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

La donna, rimasta ferita nell’impatto, è stata presa in carico dal personale sanitario e successivamente trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo. Le sue condizioni hanno richiesto accertamenti ospedalieri, ma non risultano informazioni aggiuntive sul quadro clinico.

Al momento non è ancora nota l’esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire quanto accaduto e chiarire le responsabilità dell’investimento.