Valmadrera, furto nella caserma dei Vigili del Fuoco: sottratte attrezzature per il soccorso

Il furto è avvenuto nella notte del 14 novembre, intorno alle 3, ed è stato reso noto dagli stessi pompieri sui social

Il Comune esprime vicinanza ai Vigili del Fuoco e annuncia iniziative per sostituire le attrezzature rubate

VALMADRERA – Un furto di attrezzature destinate al soccorso tecnico urgente ha colpito il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Valmadrera nella notte di sabato 14 novembre, intorno alle 3. A darne notizia sono stati gli stessi Vigili del Fuoco attraverso i propri canali social.

“Un furto che colpisce non solo i Vigili del Fuoco, ma un’intera comunità”, scrivono i pompieri, spiegando che le attrezzature erano state acquistate nel corso degli anni grazie al contributo di privati e al sostegno di Regione Lombardia.

“Chi ha compiuto questo gesto non ha sottratto soltanto del materiale. Ha sottratto strumenti destinati a salvare vite, a proteggere persone e a intervenire quando qualcuno ha più bisogno di aiuto. Il danno arrecato non riguarda quindi soltanto il nostro Distaccamento, ma l’intera comunità e tutti coloro che, ogni giorno, possono avere bisogno del nostro intervento”, sottolineano i Vigili del Fuoco.

Sull’accaduto sono in corso le indagini, condotte dai Carabinieri e dalla Polizia Locale di Valmadrera, ai quali i Vigili del Fuoco hanno rivolto un ringraziamento per l’impegno e la professionalità. Dal Distaccamento arriva anche un appello alla cittadinanza: “Chiunque fosse in possesso di informazioni, anche apparentemente insignificanti, che possano contribuire alle indagini, è invitato a segnalarle tempestivamente alle autorità competenti”.

Sull’episodio è intervenuta anche l’Amministrazione comunale di Valmadrera, esprimendo vicinanza e sostegno ai Vigili del Fuoco e definendo il furto “un’offesa grave nei confronti della cittadinanza e di forze che si dedicano al bene della nostra città”.

Il Comune ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni saranno avviati contatti con le istituzioni e la Fondazione locale, affinché la strumentazione rubata possa essere rimessa a disposizione in tempi brevi.