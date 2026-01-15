Valmadrera in lutto per Ernesto Sandionigi, ex consigliere comunale e assessore

È scomparso a 83 anni. Dalla politica cittadina al Parco del Monte Barro, il ricordo di un impegno costante e appassionato

I funerali venerdì 16 gennaio in chiesa parrocchiale

VALMADRERA – L’Amministrazione comunale di Valmadrera partecipa con profondo cordoglio al dolore dei familiari per la scomparsa di Ernesto Sandionigi, venuto a mancare all’età di 83 anni. Una figura che ha lasciato un segno significativo nella vita politica e amministrativa della città, grazie a un impegno portato avanti con coerenza e passione per il bene comune.

Sandionigi è stato consigliere comunale nelle fila del Partito Socialista e successivamente assessore dal 1990 al 1995, con le deleghe alla polizia municipale e al commercio. In seguito aveva aderito alla lista civica Progetto Valmadrera, continuando a mettere la propria esperienza a disposizione della comunità. Il suo percorso amministrativo è proseguito anche all’interno del Parco del Monte Barro, dove ha ricoperto il ruolo di assessore per due mandati, contribuendo alla gestione e alla valorizzazione di un patrimonio ambientale di grande rilievo.

Di Ernesto Sandionigi viene ricordata soprattutto la passione politica mantenuta fino agli ultimi giorni, testimoniata da una presenza attenta e partecipe anche in occasione delle più recenti tornate elettorali. Serietà, costanza e impegno quotidiano hanno caratterizzato il suo modo di intendere il servizio pubblico, sempre orientato all’ascolto e alla tutela della propria comunità.

Il sindaco Cesare Colombo ha espresso «il cordoglio e la partecipazione di tutto il Comune di Valmadrera alla moglie e ai familiari, insieme alla riconoscenza per chi ha donato tanto tempo al bene comune della propria comunità». Parole che riassumono il sentimento condiviso dall’Amministrazione e da molti cittadini.

Anche l’assessore Antonio Rusconi, già suo collega, ha voluto ricordarlo sottolineando «l’impegno quotidiano e l’attenzione verso tutti, in particolare verso chi aveva meno voce», un tratto distintivo del suo operato pubblico.

I funerali di Ernesto Sandionigi si svolgeranno venerdì 16 gennaio alle ore 14.30, presso la chiesa parrocchiale di Valmadrera. Ernesto lascia la moglie Teresa Maria, i figli Stefano e Giovanna con le rispettive famiglie e i nipoti Edoardo, Nicolò ed Emanuele. Alla famiglia va l’abbraccio e la vicinanza dell’intera comunità valmadrerese.